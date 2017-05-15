جوائز الدوري الإماراتي: علي مبخوت أفضل لاعب محلي وليما المحترف الأنجح

المصدر: إرم نيوز

حصد علي مبخوت، لاعب نادي الجزيرة، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي في دوري الخليج العربي لموسم 2016/2017، والحذاء الذهبي لأفضل هدافي المسابقة بعد تسجيله رصيد 33 هدفًا.

وتم تتويج مبخوت خلال حفل نهاية الموسم، مساء اليوم الإثنين، والذي تم خلاله تتويج نجوم الموسم بمختلف الفئات، برعاية وحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة.

أولاريو #كوزمين المدير الفني للأهلي أفضل مدرب في دورينا#جوائز_دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/9kxc2CIawd — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) May 15, 2017

وحضر حفل التتويج النجم المصري السابق محمود الخطيب، السعودي ماجد عبدالله والإماراتي فهد خميس، قبل أن يتم عرض فيلمين قصيرين يستعرضان أبرز المرشحين لجوائز الموسم الكروي وآلية الاختيار.

وفاز البرازيلي فابيو دي ليما، لاعب نادي الوصل، بجائزة الكرة الذهبية لفئة اللاعب الأجنبي، بينما فاز علي خصيف لاعب الجزيرة، بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس، كما فاز زميله خلفان مبارك، بجائزة الفتى الذهبي.

فابيو دي ليما نجم #الوصل يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي#جوائز_دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/j0NUNEwTQW — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) May 15, 2017

وفاز الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الأهلي، بجائزة أفضل مدرب في دوري الخليج العربي، وحصل الوحدة على جائزة أفضل نادٍ محترف، وفاز أحمد العطاس لاعب نادي الجزيرة، بجائزة هداف دوري 21 عامًا.

أما تشكيلة الأحلام لموسم 2016/2017، فجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي خصيف.

كلمة اللاعب علي مبخوت بعد فوزه بالكرة الذهبية في حفل جوائز دوري الخليج العربي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/zYHKXt21ZM — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 15, 2017

الدفاع: إسماعيل أحمد وفارس جمعة ومحمد فوزي.

الوسط: طارق أحمد وعمر عبدالرحمن وسالم راشد وفابيو دي ليما وخلفان مبارك.

والهجوم: علي مبخوت وماخيتي ديوب.