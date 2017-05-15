محترف الوحدة الإماراتي: لا أمانع في العودة للدوري السعودي

المصدر: إرم نيوز

نفى مهاجم الوحدة الإماراتي، الأرجنتيني سيبستيان تيغالي، وجود مفاوضات جرت بينه وبين نادي الاتفاق السعودي في الأيام الماضية، للانتقال إليه في الموسم المقبل، بعد تقارير إعلامية سعودية أشارت إلى أن الوحدة اشترط الحصول على مليون دولار للسماح بانتقال النجم الأرجنتيني إلى الاتفاق الذي يرغب في خدمات اللاعب.

وقال تيغالي في تصريحات نقلتها صحيفة “الإمارات اليوم”: “علمت من وسائل الإعلام أن نادي الاتفاق ينوي إعادتي للدوري السعودي، لكنهم لم يتصلوا بي ولا بوكيل أعمالي في هذا الخصوص”.

وأضاف: “يبقى لي مع الوحدة موسم آخر، وبالتالي النادي هو من يملك القرار، وبالنسبة لي لا توجد أي مشكلة في العودة للدوري السعودي، وإن كانت أسرتي تفضل أن نبقى أبوظبي”.

وكان تيغالي لعب للاتفاق منذ 5 مواسم قبل أن ينتقل منه الى الشباب السعودي، ثم إلى الوحدة في عقد يمتد لأربعة مواسم.

وتابغ: “لا أريد أن أشغل تفكيري بمثل هذه الأمور، أمامنا مباراة الموسم، الجمعة المقبل، يجب أن نصفي لها الأذهان، وبعدها سنرى ما ستسفر عنه قادم الأيام”.

وسيلتقي الوحدة مع النصر، يوم الجمعة المقبل، في مباراة نهائي كأس رئيس الدولة، والمقررة في العاصمة أبوظبي.

وأكمل تيغالي: “حظوظ الفريقين متساوية ولا أستطيع أن أعطي الأفضلية لنادٍ على حساب الآخر، ففي مثل هذه المواجهات تزول الفوارق الفنية والأسماء والنتائج، وتبقى الـ90 دقيقة زمن المباراة هي الفاصلة لتحديد بطل الكأس”.

وحول ضياع لقب هداف الدوري منه وانتقاله الى مهاجم الجزيرة علي مبخوت، قال تيغالي: “مبخوت ظل لثلاثة مواسم منافساً قوياً على لقب الهداف، وهذا الموسم نجح في أن يحصل عليه برقم قياسي من الأهداف، هو يستحق أن ينال تلك المكافأة الشخصية، فهو أفضل هداف في آسيا وفي الخليج أيضاً، وحصوله على لقب الهداف، أفضل تتويج له على ما قدمه من عمل في السنوات السابقة”.