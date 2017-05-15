عجمان الإماراتي يضم وليد اليماحي وأول محترف أجنبي

المصدر: إرم نيوز

أبرم نادي عجمان، الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي، تعاقدًا جديدًا بضم اللاعب وليد اليماحي، مدافع الفجيرة، للعب في صفوفه خلال الموسم الكروي الجديد، بعد سلسلة من المفاوضات تكللت بالنجاح.

ووفقًا لصحيفة “الخليج”، فقد قام اللاعب أمس بتوقيع عقده الجديد مع الفريق البرتقالي.

يذكر أن اليماحي الذي بدأ مسيرته مع الجزيرة سبق له اللعب في صفوف فريق الوحدة قبل الانتقال للفجيرة الذي أمضى معه أربعة مواسم.

كما تعاقد النادي مع اللاعب الأوزباكستاني حيدروف كمحترف آسيوي لموسم واحد، في أول صفقة للنادي بعد صعود الفريق وعودته لدوري الخليج العربي.

وبدأت المفاوضات بين عجمان وحيدروف قبل أيام قليلة، ثم حسمت في وقت متأخر، أمس الأحد، بحضور اللاعب للنادي للتوقيع أمام خليفة الجرمن، رئيس مجلس إدارة النادي، وجاء اختيار حيدروف وفقاً للرؤية الفنية بالتعاقد مع لاعب ارتكاز.