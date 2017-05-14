الإمارات.. ماذا قال مارادونا في أول مؤتمر صحفي له مع الفجيرة؟

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

قال الأسطورة دييغو مارادونا الأحد إنه تفرغ بشكل تام لتدريب الفجيرة المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإماراتي لكرة القدم والذي وصفه بأنه “مشروعي الأول”.

وأعلن الفجيرة في وقت سابق من الشهر الحالي تعاقده مع الأرجنتيني مارادونا لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وتولى مارادونا (56 عامًا) تدريب منتخب الأرجنتين في 2008 وقاده للمشاركة في كأس العالم 2010 قبل أن يترك منصبه ويتجه للعمل في الإمارات.

وعجز الفجيرة عن التأهل لدوري الأضواء بعدما احتل المركز الرابع بدوري القسم الثاني هذا الموسم.

وقال مارادونا في مؤتمر صحفي لتقديمه لوسائل الإعلام اليوم: “الفجيرة أصبح مشروعي الأول من كافة النواحي الآن ومتفرغ له بشكل كامل وسأسعى لحل جميع الإشكاليات”.

“لا اعتبر الفجيرة أقل من أي نادٍ بالعالم وأتطلع لبناء فريق قوي لأن من سيفوز على الفجيرة يعني أنه سيفوز على مارادونا نفسه”.

وأضاف لاعب برشلونة ونابولي السابق الذي حضر المؤتمر الصحفي بسروال قصير: “أحببت الإمارات ولن أتركها مهما تلقيت عروضًا خارجية”.

وسبق لمارادونا العمل مدربًا للوصل الإماراتي موسم 2011-2012 دون ترك بصمة بدوري المحترفين.

ونجح مارادونا في قيادة منتخب الأرجنتين كلاعب للفوز بكأس العالم 1986 والوصول أيضًا إلى نهائي كأس العالم 1990 قبل أن يعتزل بعدها بـ 7 سنوات.