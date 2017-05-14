مارادونا: نادي الفجيرة الإماراتي أصبح مشروعي الأول وسأ تفرغ له تمامًا

المصدر: إرم نيوز

عقد نادي الفجيرة الإماراتي مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد، لتقديم المدير الفني الأرجنتيني دييغو مارادونا، كمدرب جديد للفريق.

وقال مارادونا: “أشكر قيادة الفجيرة وإدارة النادي وكل من ساعدني لأكون هنا معكم في الفجيرة”.

وأضاف: “أريد تحقيق النجاح والانتصارات في عملي مع الفجيرة، وكنت أفكر بهذا المشروع خلال الأيام الماضية، الفجيرة أصبح مشروعي الأول من جميع النواحي الآن وأنا متفرغ لها بشكل كامل”.

وتابع: “اختياري لنادي الفجيرة ليس قائمًا على ما يملكه من منشآت فقط إنما بالعوامل المساعدة كالإدارة واللاعبين والجماهير”.

وشدد: “لا يستطيع أي شخص أن يفكر بالفوز على الفجيرة وأنه سيفوز على مارادونا، فمن يفكر بذلك فلن نسمح له”.

وأكد: “رفضت عروضًا كثيرة سابقة لأني (ابن الإمارات) وأحب هذا البلد وشعب الإمارات تعامل معي باحترام كامل، كما أن حفيدي لم يشاهدني كلاعب داخل المستطيل الأخضر وأطمح أن يشاهدني وأنا مدرب”.

وأوضح: “لا أعتبر الفجيرة أقل من أي نادِ آخر فمستواه لا يقل عن أي فريق في دوري المحترفين”.

وعن تجربته مع الأرجنتين، قال: “كانت مشروعًا كبيرًا توقف في منتصف الطريق للأسف الشديد”.

وعن قيادته لنادي الوصل الإماراتي سابقًا، أشار: “في نادي الوصل كنا في طريقنا لتكوين فريق كبير ولكن هناك شخصًا (خدعني)، لكن نحن من نصنع الأسماء”.

وأردف: “أحب شعب الإمارات وأحترم عاداته وتقاليده وأريد مواصلة العيش فيه، بعد أن قضيت أجمل 7 سنوات في حياتي حتى الآن”.

واستطرد: “أنا أفضل لاعب كرة قدم بالتاريخ، ومن الصعب الحصول على المجد داخل الملعب وخارجه”.

وعن رأيه في الكرة الإماراتية، أكد: “كرة الإمارات تطورت كثيرًا، واللاعبون لديهم إمكانيات كبيرة وعقلية مختلفة والتغيير واضح خلال السنوات الماضية”.

وأتم: “كل تاريخي السابق نسيته ووضعته خلفي، وكل مشاعري الآن مع نادي الفجيرة فقط، الفوز رغبة متأصلة في نفسي طوال تاريخي وأتمنى أن أزرعها في نفوس لاعبي الفجيرة طوال الوقت”.