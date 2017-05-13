الأهلي يضمن المركز الثالث واتحاد كلباء يهبط للدرجة الثانية في الدوري الإماراتي

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

هبط فريق اتحاد كلباء رسميًا من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، بعد خسارته أمام مضيفه العين 2/1، اليوم السبت، في الجولة الـ 26 الأخيرة من الدوري، والتي شهدت نجاة الإمارات من الهبوط بعد فوزه على النصر 1/0، وهو نفس الأمر بالنسبة لدبا الفجيرة الذي تعادل أمام الشارقة 2/2 ليضمن بقاءه في الدوري.

وشهدت أيضًا هذه الجولة فوز الأهلي على بني ياس 2/1 والوصل على حتا 1/0 وتعادل الشباب مع الوحدة 1/1.

وكان اتحاد كلباء بحاجة للتعادل أمام العين ليضمن بقاءه في الدوري، لكنه تلقى الهزيمة 2/1 ليهبط رسميًا من دوري الخليج العربي.

وتقدم العين بهدف سجله دياكيه إبراهيم في الدقيقة 25 وتعادل شاهين سرور لاتحاد كلباء في الدقيقة 61 قبل أن يسجل ناصر الشمراني هدف الفوز للعين في الدقيقة 87.

ورفع العين رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد اتحاد كلباء عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

ونجا فريق الإمارات من الهبوط بعد أن تغلب على النصر بهدف نظيف سجله سباستيان ساز في الدقيقة 65.

ورفع الإمارات رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد النصر عند 36 نقطة في المركز السادس.

واستطاع دبا الفجيرة الهروب من شبح الهبوط بعد أن تعادل مع الشارقة 2/2.

وسجل هدفي الشارقة جيلمين ريفاس وخالد الزاري في الدقيقتين 29 و42، في حين سجل هدفي دبا الفجيرة برونو إدواردو موراييس وياسين البخيت في الدقيقتين 7 و41.

ورفع دبا الفجيرة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الحادي عشر كما رفع الشارقة رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع.

وفاز الأهلي على بني ياس 2/1.

وسجل هدفي الأهلي ماخيتي ديوب وأسامواه جيان في الدقيقتين 7 و53، في حين سجل هدف بني ياس إيزيكيل هينتي في الدقيقة 22.

ورفع الأهلي رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد بني ياس عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر الأخير، علمًا أنه كان قد هبط من الدوري في وقت سابق.

وانتزع الوصل فوزًا صعبًا من حتا بهدف نظيف سجله فابيو دي ليما في الدقيقة 7.

ورفع الوصل رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد حتا عند 25 نقطة في المركز العاشر.

وتعادل الشباب مع الوحدة 1/1.

تقدم الشباب بهدف سجله توماس دي فينسينتي من ركلة جزاء في الدقيقة 57 وتعادل الوحدة بهدف سجله سيبستيان تيغالي في الدقيقة 72.

ورفع الشباب رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد الوحدة عند 39 نقطة في المركز الخامس.