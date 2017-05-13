عجمان الإماراتي يبرم أولى صفقاته الرسمية استعدادًا للموسم المقبل

المصدر: إرم نيوز

أبرم نادي عجمان الإماراتي أولى تعاقدته الرسمية مع لاعب خط وسط حتا، عدنان حسين، لموسم واحد، دون الكشف عن التفاصيل المالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الإمارات اليوم” فإن اللاعب وقع على العقود الرسمية، بعد مفاوضات لم تدم أكثر من أسبوع.

كما بات لاعب الوصل، محمد جمال، قريبًا هو الآخر من الدفاع عن ألوان البرتقالي، إذ يتوقع الإعلان عن الصفقة الأسبوع المقبل، بجانب لاعب الشباب، الأوزبكي حيدروف، الذي ينتهي عقده مع الجوارح هذا الموسم.

وسبق لعدنان حسين اللعب من قبل لأندية الإمارات وبني ياس والأهلي والوصل، قبل أن يحط الرحال في نادي حتا.

وبات عدنان أولى صفقات البرتقالي، الذي صعد الموسم الماضي، ويستعد لدوري الخليج العربي.