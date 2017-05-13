بعد قيادته الجزيرة للتتويج بلقب الدوري الإماراتي.. هل يعتزل تين كات التدريب؟

المصدر: إرم نيوز

ألمح الهولندي تين كات، المدير الفني لفريق الجزيرة الإماراتي، إلى اقتراب اعتزاله عالم التدريب، وقيادته الفريق للتتويج بلقب الدوري الإماراتي.

وقال تين كات في تصريحات أبرزتها صحيفة “الاتحاد”، إنه عندما جاء إلى الجزيرة كان عقده يمتد لمدة 6 أشهر فقط، لكنه قضى حتى الآن 18 شهراً.

وأضاف: “أتيت لمساعدة الجزيرة ونجحت في ذلك هناك العديد من الأمور تجب مناقشتها مع العائلة كوني تجاوزت العمر الاحترافي الخاص بالتدريب، إذ يجب أن آخذ رأي أسرتي، وهناك العديد من الأمور التي يجب مناقشتها بخصوص الموسم المقبل، وفي خضم الطموح الكبير القادم المتمثل بالمشاركة في كأس العالم للأندية”.

وفسر تين كات الاستمرار في التدريب من عدمه، بالإشارة إلى أنه تجاوز العقد السادس من العمر، وهو ما يفرض عليه جهداً كبيراً إذ يجب أن يتشاور مع عائلته، لافتاً إلى أنه إذا قرر الاستمرار في التدريب، فسيكون مع الجزيرة، أما عكس ذلك فسيكون اعتزال التدريب بشكل نهائي.

يذكر أن الجزيرة ضمن المشاركة في مونديال العالم للأندية، المقررة إقامته نهاية العام الحالي في العاصمة أبوظبي، بعد تتويجه بلقب الدوري للمرة الثانية في تاريخه.

ووصف تين كات مشاركة الجزيرة المقبلة في كأس العالم للأندية بالمهمة للغاية، مشيراً إلى أن فلسفة النادي نجحت في الوصول إلى هذا الإنجاز بالاعتماد على لاعبي النادي بالدرجة الأولى، مؤكداً أن هذا الأمر يعكس حالة من الوعي موجودة، وتقوم على ضرورة الاعتماد على أكاديمية النادي بالدرجة الأولى وليس شراء اللاعبين، والذي يجب أن يكون مقنناً بشكل عام.