الإمارات.. مبخوت يتوعد المنافسين مع انضمام أحمد خليل للجزيرة

المصدر: إرم نيوز

عبّر علي مبخوت، مهاجم نادي الجزيرة الإماراتي وهداف الدوري الإماراتي الموسم الحالي، عن سعادته بتحقيق لقب الدوري الإماراتي والحصول على لقب الهداف برقم قياسي.

وأكد مبخوت أن الجزيرة سيكون مختلفًا الموسم المقبل مع انضمام أحمد خليل لاعب الأهلي.

واعتبر مبخوت أن انضمام أحمد خليل لصفوف الجزيرة سيعزز قدرات الفريق الهجومية، خاصة وأنه زميله في المنتخب الإماراتي الأول.

وتعاقد الجزيرة مع خليل لمدة 3 مواسم، تبدأ الموسم المقبل مقابل 4 ملايين و600 ألف دولار في الموسم الواحد (17 مليون درهم).

وأصبح مبخوت أفضل هداف في موسم واحد من تطبيق نظام الاحتراف بعد أن رفع رصيده إلى 33 هدفًا، ليتخطى رقم الغاني أسامواه جيان لاعب العين السابق والأهلي الحالي والذي كان يحمل هذا اللقب برصيد 31 هدفًا سجلها مع العين موسم 2012/2013.

ووصل المهاجم الدولي إلى الهدف رقم 100 مع الجزيرة في جميع مشاركاته معه.