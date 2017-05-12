الجزيرة يكتسح الظفرة ويحقق رقمًا قياسيًا في الدوري الإماراتي

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

اكتسح الجزيرة ضيفه الظفرة 4/0 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في المرحلة الـ 26 الأخيرة من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

سجل أهداف الجزيرة علي مبخوت (هدفين) في الدقيقتين 21 و65 وخلفان مبارك الرازي في الدقيقة 44 ومبارك بوصوفة في الدقيقة 49.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الظفرة عند 35 نقطة في المركز السابع.

يذكر أن الجزيرة كان قد تُوِّج بلقب الدوري هذا الموسم في المرحلة الـ 24 عندما فاز على حتا 5/0.

يشار إلى أن هذا اللقب هو ثاني ألقاب الجزيرة في دوري المحترفين، حيث كان قد حقق اللقب مرة واحدة في موسم 2010/2011.

وحقق الجزيرة رقمًا قياسيًا في الدوري الإماراتي بعدما أنهى المسابقة بأكبر رصيد من النقاط، برصيد 68 نقطة، متجاوزًا رقم الأهلي عندما تًوِّج باللقب في الموسم الماضي حين جمع 66 نقطة.

وعزز مبخوت صدارته لترتيب الهدافين برصيد 33 هدفًا بفارق 9 أهداف عن فابيو ليما مهاجم الوصل.

ويتفوق الجزيرة حاليًا بفارق 14 نقطة عن الوصل صاحب المركز الثاني الذي يواجه حتا غدًا السبت.