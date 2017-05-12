صراع ثلاثي للنجاة من الهبوط في الدوري الإماراتي

المصدر: أبوظبي ـ إرم نيوز

سيكون اتحاد كلباء في مهمة صعبة لضمان نجاته من الهبوط في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم غدا السبت عندما يواجه العين بينما سيخوض منافساه دبا الفجيرة والإمارات اختبارين أكثر سهولة على الأرجح.

ويحتل اتحاد كلباء المركز 11 برصيد 19 نقطة ويتقدم على دبا الفجيرة صاحب نفس الرصيد بينما يأتي الإمارات في المركز 13 وقبل الأخير برصيد 17 نقطة وسيرافق واحد منهم بني ياس إلى الدرجة الثانية.

ونجا الإمارات من مصير بني ياس في الجولة الماضية عندما هز الشباك في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل 4-4 مع بني ياس.

ورغم صعوبة المواجهة بالنسبة لاتحاد كلباء أمام العين فهو يحتاج إلى التعادل فقط لضمان البقاء بسبب تفوقه على المواجهات المباشرة على دبا الفجيرة والإمارات.

بينما لا يملك الإمارات بديلًا عن الفوز على النصر صاحب المركز السادس للحفاظ على آماله وانتظار هزيمة دبا الفجيرة أمام الشارقة صاحب المركز التاسع.

ويكفي دبا الفجيرة التعادل مع الشارقة ليضمن البقاء حتى لو فاز الإمارات إذ يتفوق في المواجهات المباشرة حيث تعادل على ملعبه وفاز 2- صفر خارج ملعبه.

وسيحاول الجزيرة البطل اليوم الجمعة كسر الرقم القياسي في عدد النقاط في موسم واحد لو انتصر على الظفرة صاحب المركز السابع.

وسيضمن الوصل المركز الثاني في البطولة لو انتصر على حتا بينما سيختتم الأهلي ثالث الترتيب الموسم ضد بني ياس غدا السبت.

ويلعب الشباب ضد الوحدة.