نادي النصر الإماراتي يجدّد عقد محمود خميس

المصدر: إرم نيوز

أعلن نادي النصر الإماراتي تجديد عقد لاعبه محمود خميس حتى العام 2020.

وتعاقد النصر مع محمود خميس بداية يناير 2014، قادمًا من نادي الوحدة، لمدة 3 سنوات.

لكنَّ تألق اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في مركزه، وانضمامه إلى صفوف المنتخب الإماراتي الأول دفعا إدارة الفريق إلى تجديد التعاقد معه حتى 2020.

وشارك اللاعب في 14 مباراة هذا الموسم سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.