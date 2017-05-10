مارادونا: سأدرب الفجيرة كما لو كنت في أقوى دوري بالعالم

المصدر: دبي ـ إرم نيوز

قال الأسطورة دييغو مارادونا إنه ينتظر على أحر من الجمر خوض تحدٍ جديد على رأس الجهاز الفني للفجيرة، بعد ابتعاده عن التدريب لنحو أربع سنوات، رغم أنه ينافس بدوري الدرجة الثانية الإماراتي لكرة القدم.

وأعلن الفجيرة يوم الخميس الماضي تعاقده مع الأرجنتيني مارادونا لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال مارادونا في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي (الفيفا): “طلبني الفجيرة بعد أربع سنوات ابتعدت خلالها عن التدريب. الفجيرة قريبة من دبي وأحببت المشروع”.

وتولى مارادونا (56 عامًا) تدريب منتخب الأرجنتين في 2008 وقاده للعب في كأس العالم 2010 قبل أن يترك منصبه ويتجه للعمل في الإمارات.

وعن العمل بدوري الدرجة الثانية قال: “هذا تحدٍ جديد في دوري أصغر، لكنني أتعامل مع الأمر كما لو كانت أقوى بطولة في العالم”.

وأضاف مارادونا الذي درب الوصل في موسم 2011-2012 دون ترك بصمة بدوري المحترفين الإماراتي “لا أخشى هذا التحدي بل أشعر بحماس شديد ولا أطيق الانتظار حتى اجتمع باللاعبين وأتعرف عليهم وأرى ماذا يأكلون وكيف يتدربون”.

وعجز الفجيرة عن التأهل لدوري الأضواء بعدما احتل المركز الرابع بدوري القسم الثاني هذا الموسم.

وتابع مارادونا الذي عين مؤخرًا سفيرًا للفيفا “أحببت فكرة تدريب فريق كان على حافة التأهل لدوري المحترفين. يبدو فريقًا صلبًا ولكن أمامي الكثير من العمل لشحن طاقات اللاعبين”.

ونجح مارادونا، لاعب برشلونة ونابولي السابق، في قيادة منتخب الأرجنتين كلاعب للفوز بكأس العالم 1986 والوصول أيضًا إلى نهائي كأس العالم 1990 قبل أن يعتزل بعدها بسبع سنوات.