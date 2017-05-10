بعد تصريحات مدرب فلامنغو البرازيلي.. هل يرحل ريبيرو محترف الأهلي الإماراتي؟

المصدر: إرم نيوز

أثار زي ريكاردو، مدرب فلامنغو البرازيلي، خوف جماهير الأهلي الإماراتي بعد التصريحات التي أطلقها وأثنى خلالها على البرازيلي إيفرتون ريبيرو، مهاجم الفريق الإماراتي.

وقال ريكاردو في تصريحات أبرزتها الصحافة البرازيلية: “ريبيرو لاعب مثير للاهتمام، إنه مناسب لنا”.

وأضاف: “أعتقد أن فلامنغو المكان الأنسب له، إذا جاء سيشكل ثنائيًا قويًا مع غيريرو”.

وكان إيفرتون ريبيرو قد أبدى استعداده للعودة إلى اللعب في الدوري البرازيلي عقب نهاية الموسم الحالي، لكنه لم يحدد وجهته المقبلة، خصوصاً أن هناك عروضاً عدة من أندية فلامنغو وكروزيرو وساوباولو.

ومنح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ريبيرو، لقب أفضل لاعب في مباراة الأهلي الإماراتي ولوكوموتيف الأوزبكي، أمس الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا، بعد تألقه مع “الفرسان” وقيادته الفريق للفوز 4-0 والتأهل إلى دور الـ16.

وقدم ربيرو مباراة رائعة وصنع الهدفين الأول والثالث قبل أن يسجل الرابع بطريقة رائعة، كما تصدت العارضة لتسديدة قوية في الشوط الثاني.

وأعرب ريبيرو عن سعادته بالفوز، وقال: “كنا نسعى للفوز في تلك المباراة واستفدت من هجمة مرتدة للتسجيل، وأنا سعيد بفوز فريقي وعلينا التفكير في المباراة المقبلة، وكانت لدينا فرصتان للتأهل وحاولنا الالتزام بخطة المدرب، وأنا سعيد بالتأهل أكثر من الفوز بلقب أفضل لاعب في المباراة”.