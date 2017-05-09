أول تصريح للأرجنتيني باوزا عقب وصوله دبي تمهيدًا لقيادة المنتخب الإماراتي (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

وصل المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا إلى مطار دبي، اليوم الثلاثاء، تمهيداً لتوليه مهمة تدريب منتخب الإمارات.

وأفادت تقارير إعلامية إماراتية، أن باوزا سيوقع رسمياً على عقد تدريب “الأبيض” مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال باوزا في أولى تصريحاته لقنوات “دبي الرياضية” عقب وصوله: “سعيد جدا بتواجدي في الإمارات ولدي اجتماع مهم غدا مع أعضاء الاتحاد لبحث أمور العقد وأتمنى أن تسير الأمور بالشكل المتفق عليه”.

وأضاف: “فرص تأهل المنتخب الإماراتي لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 ليست سهلة، أيضا مهمة تدريب (الأبيض) تحدي كبير، دربت لأربعة أشهر في السعودية، وأدرك أن هناك فارقاً بينها والإمارات، ولدي فكرة عن اللاعبين في الخليج”.

أول تصريح لـ #باوزا بعد وصوله إلى الإمارات لتدريب منتخبنا#المنصة pic.twitter.com/kTXT78g4vJ — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) May 9, 2017

وأردف: “أتطلع لوضع اللمسات الأخيرة على شروط العمل، لكننا تحدثنا مسبقاً، وأنا على اتفاق تام مع الاتحاد”.

وأتم: “حرصت على مشاهدة أكثر من مباراة للمنتخب عن طريق الفيديو خلال الفترة الماضية للتعرف على اللاعبين بصورة أكبر”.

وبذلك يكون اتحاد الكرة قد حسم بشكل نهائي، ملف مدرب المنتخب في التوقيت المناسب قبل وقت كاف من أول مباراة له في تصفيات كأس العالم المقررة خارج الأرض 13 الشهر المقبل أمام منتخب تايلاند.

وكان باوزا “59 عاما” أقيل من تدريب منتخب الأرجنتين بعد خسارته أمام بوليفيا 2-صفر ليتراجع الى المركز الخامس في تصفيات كأس العالم مما يعني أن “التانغو” سيضطر الى خوض مباراة فاصلة مع بطل الأوقيانوس إذا أنهى التصفيات بهذا المركز.