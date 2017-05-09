سانتوس البرازيلي يفاوض نيلمار مهاجم النصر الإماراتي

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

تلقى البرازيلي نيلمار لاعب النصر الإماراتي، عرضا من نادي سانتوس البرازيلي للعودة للعب في بلاده بعدما جمده النصر لنحو عام كامل وأبعده عن المشاركة في المباريات الرسمية أو حتى الودية.

ويسعى سانتوس “32” عاما لإقناع اللاعب بالعودة للبرازيل وقدم له عرضا رسميا في ظل التنافس المحتدم مع ساو باولو الذي سعى لضمه في المواسم الأخيرة.

وباتت فرصة بقاء نيلمار مع النصر معدومة، حيث سيكمل يوم الأربعاء عاما كاملا دون خوض أي مباراة رسمية وكانت آخر مباراة خاضها في التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي في مباراة ودية أمام هامبورغ الألماني ومنذ ذلك الحين يتدرب اللاعب فقط ولم يتم قيده في قائمة النصر سواء المحلية أو الآسيوية.

وحاول ساو باولو ضم نيلمار في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكن النصر رفض التفريط فيه قبل نهاية عقده رغم التأخر في دفع راتبه إلا أن النادي الإماراتي لم يخالف قواعد الفيفا حتى لا يمنح اللاعب الوسيلة لتقديم شكوى للاتحاد الدولي بشأن مستحقاته.

يأتي سعي سانتوس لضم اللاعب نظرا لأنه سيكون انتقالا حرا دون مقابل ليحل محل ريكاردو أوليفيرا خاصة وأن النصر استقر على الاستغناء عن المهاجم البرازيلي خلال الانتقالات الصيفية.