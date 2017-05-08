الإمارات.. نادي الشارقة يجدد الثقة بمدربه بيزيرو

المصدر: إرم نيوز

جدد مجلس إدارة نادي الشارقة الإماراتي، الثقة في البرتغالي جوزيه بيزيرو، وأكد استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

وتعاقد الشارقة مع المدرب البرتغالي في يناير الماضي، خلفًا للمدرب اليوناني غيورغوس دونيس، حيث كان الفريق يحتل المركز العاشر بين 14 فريقًا.

وقاد بيزيرو الشارقة للفوز في 3 مباريات أخرى، وارتقى به إلى المركز التاسع، ولكنه نجح في إنقاذ الفريق من شبح الهبوط، ليضمن الفريق المشاركة في دوري المحترفين الموسم المقبل.

وسبق لبيزيرو أن قاد فِرق باناثينايكوس اليوناني ورابيد بوخارست الروماني وسبورتنغ لشبونة وبورتو وسبورتنغ براغا في البرتغال، والهلال السعودي ومنتخب السعودية، والوحدة الإماراتي وعمل لفترة قصيرة مدربًا للأهلي المصري.