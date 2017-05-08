إدغاردو باوزا يقترب من توقيع عقود تدريب المنتخب الإماراتي

المصدر: إرم

قالت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الإثنين، إن الأرجنتيني إدغاردو باوزا اقترب من تولي تدريب المنتخب الإماراتي الأول.

وقال الإعلامي محمد العامري، خلال برنامج تلفزيوني على قناة “أبوظبي” الرياضية: إن باوزا سيصل مطار دبي قبل منتصف الليلة من أجل وضع الرتوش الأخيرة على تفاصيل تعاقده، الذي أكدت مصادر صحفية، أنه سيمتد حتى 2019.

وفي حالة نجاح الطرفين فإن هدف باوزا الأول سيكون قيادة المنتخب الإماراتي إلى كأس العالم في روسيا صيف العام المقبل.

ويحتل المنتخب الأبيض المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط خلف السعودية واليابان وأستراليا (13 نقطة) لكل منهم.

واستقال مهدي علي من منصبه كمدرب للإمارات في 28 أبريل الماضي بعد 5 سنوات من توليه المهمة.

كما أقال الاتحاد الأرجنتيني باوزا من منصبه في 11 من الشهر الماضي بسبب سوء النتائج في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018.

وحقق التانغو 11 نقطة فقط من أصل 24 نقطة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل مرتين وخسر في الثلاث المتبقية.