ردود فعل تولي مارادونا تدريب الفجيرة الإماراتي

المصدر: أبوظبي ـ إرم نيوز

جاءت عودة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا للتدريب من جديد، من خلال تعاقد نادي الفجيرة الإماراتي معه أمس الأحد، لتثير موجة ردود فعل واسعة داخل الأوساط الكروية في الإمارات وخارجها.

وأعلن الفجيرة مساء الأحد رسميا تعاقده مع مارادونا ليتولى تدريب الفريق الأول المنافس بدوري الدرجة الأولى الإماراتي (بعد دوري الخليج العربي الإماراتي للمحترفين) ، خلال الموسم المقبل 2017 / 2018 .

وحظي التعاقد باهتمام كبير وتصدر العناوين الرئيسة للصحف ومختلف وسائل الإعلام الإماراتية ، كما حاز على اهتمام الصحف في مختلف أنحاء العالم.

الصحف العالمية تناقلت خبر تعيين مارادونا مدرباً لنادي الفجيرة سريعاً ..

اسم الفجيرة بات يُذكر في كل مكان ???? pic.twitter.com/ykiZmA2hBx — يإسر المـرّيٰ | ⭐️ (@RayegAd) May 7, 2017

وعقب إبرام الصفقة ، قال مارادونا في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية :”سعادتي كبيرة بالعودة إلى التدريب مجددًا، بعد أن خضت تجربة سابقة في الإمارات بتدريب فريق الوصل”.

وأضاف :”من خلال الاجتماع مع المسؤولين بالنادي، وجدت التفاؤل الكبير في كلماتهم، والرغبة الكبيرة في عودة الفجيرة إلى عالم المحترفين، فضلا عن الاهتمام بقطاع الناشئين بالنادي ليكون مصدر دعم رئيسيا للفريق في الموسم الجديد”.

وقال مارادونا إنه اشتاق “لرائحة ملاعب كرة القدم ولذلك قررت العودة وخوض تجربة جديدة مع نادي الفجيرة”.

أما الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة ، فقد صرح للصحيفة نفسها قائلا :”التعاقد مع دييغو مارادونا يعد بداية مرحلة جديدة من الطموحات الكبيرة لبناء فريق يملك كل المقومات التي تؤهله ليس فقط للعودة لدوري المحترفين، ولكن للبقاء في دوري الكبار وتقديم عروض قوية”.

وأضاف :”عندما جلسنا مع أسطورة الكرة الأرجنتينية وطرحنا عليه مشروعنا وأحلامنا لمسنا منه حماسا كبيرا لأن ذلك توافق مع رغبته بخوض تجربة جديدة في دوري الهواة ، وهو كنجم كبير يحب دائما التحدي ويملك الكثير من الإصرار ، وله رصيد طويل من التجارب الناجحة خلال مسيرته كلاعب وكمدرب ، ولماذا لا يكرر مع الفجيرة ما فعله مع نابولي الإيطالي كلاعب عندما قاد الفريق للفوز بالدوري الإيطالي مرتين وكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا).”

وتابع الشيخ مكتوم :”بالتأكيد انضمام نجم كبير بحجم مارادونا إلى نادي الفجيرة يعد مكسبا كبيرا ، ليس فقط للنادي ولكن لكرة القدم بشكل عام ، وإضافة كبيرة تسهم في زيادة الإثارة لدوري الهواة ، كما سيجذب الجماهير للمدرجات ، بالإضافة إلى اهتمام ومتابعة وسائل الإعلام العالمية للبطولة ، لأن اسم مارادونا يساوي الكثير والكثير في ملاعب كرة القدم سواء كان لاعبا أو مدربا، والمفاوضات معه لم تستغرق وقتا طويلا ، لأنه عندما استمع إلى أفكارنا وخططنا المستقبلية وزار النادي وتفقد المنشآت ، أبدى الكثير من الحماس للعرض الذي تقدمنا به، وتم توقيع العقد ليبدأ نادي الفجيرة مع أسطورة كرة القدم العالمية أهم فصول في تاريخه من أجل العودة لدوري المحترفين.”

وقال عبدالله قانون المدير التنفيذي لنادي الفجيرة إن التعاقد مع الأرجنتيني مارادونا جاء بعد دراسة متأنية ومفاضلة لاختيار الأنسب لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي يسعى من خلالها النادي لبناء جيل من أبناء النادي يكون قادرا على تحقيق التطلعات، فضلا عن المكتسبات التي سيجنيها النادي بوجود مدرب بحجم مارادونا.

وأضاف “تم الاتفاق على عقد مؤتمر صحفي عالمي يوم السبت القادم في مقر نادي الفجيرة لتقديم المدير الفني الجديد عقب عودة مارادونا من البحرين، حيث يحضر اجتماعات الجمعية العمومية لكل من الاتحادين الآسيوي والدولي في العاصمة البحرينية المنامة.”

وأخفق فريق الفجيرة في الصعود لدوري المحترفين خلال الموسم المنقضي بعدما أنهى الموسم في المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى، لكن طموح الفريق وجماهيره ستكون معلقة على مارادونا من أجل العودة من جديد إلى دوري الأضواء.