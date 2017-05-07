الإمارات.. اختيار يوسف السركال لجائزة الماسة الآسيوية

المصدر: إرم نيوز

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الرئيس السابق للاتحاد الإماراتي، يوسف السركال، لجائزة الماسة الآسيوية، تقديراً لإسهاماته بخدمة الكرة في القارة.

ووافق أعضاء المكتب التنفيذي الآسيوي خلال اجتماعه في العاصمة البحرينية المنامة، على اختيار السركال بالإجماع نظرًا لإسهاماته بخدمة الكرة الآسيوية على مدى 27 عامًا.

وسبق للسركال أن شغل عدة مناصب في الإمارات، تضمنت رئيس اللجنة الانتقالية لتسيير شؤون الاتحاد بين الأعوام 2011 و2012، ورئيس مجلس الإدارة (2004-2008)، ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات (1999-2000)، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحكام بين 1996 و1999، وعضو مجلس الإدارة ونائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بين 1995 و1997، وأمين السر العام بين 1990 و1995.

وعمل السركال أيضًا نائبًا لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية للفترة الأولمبية 2009-2012، ورئيس مجلس إدارة “نادي الشباب” بين 1991 و1998، كما شغل عدة مناصب في الاتحاد العربي لكرة القدم.

وكان السركال عضوًا في لجنة التفتيش بالاتحاد الدولي لكأس العالم في ألمانيا العام 2006، وعضو لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي للشباب العام 1998، وعضو اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين تحت سن 17 عامًا العام 2001.