لاسانا ديارا يعلن انضمامه لصفوف الجزيرة الإماراتي

المصدر: باريس - إرم نيوز

أعلن لاعب الوسط الدولي الفرنسي لاسانا ديارا انتقاله إلى الجزيرة، بطل دوري الخليج العربي، في مقابلة نشرتها، اليوم الأحد، الصحيفة التي تحمل نفس هذا اليوم من الأسبوع “لو غورنال دي ديمانش”.

وقال ديارا (32 عاما و34 مباراة دولية مع منتخب فرنسا) الذي فسخ عقده مع نادي مرسيليا في شباط/فبراير الماضي، “التحقت بالجزيرة بطل الإمارات”، مشيرا إلى أنه سيوقع عقدا طويل الأمد.

وأضاف: “سأذهب لأتدرب في الولايات المتحدة قبل الالتحاق بالجزيرة في حزيران/يونيو استعدادا للموسم الجديد”.

ودافع ديارا عن ألوان أندية كبيرة منها تشلسي وآرسنال الإنجليزيين وريال مدريد الإسباني، وهو من دون ناد منذ أن فسخ عقده مع مرسيليا في 14 شباط/فبراير بعد اللعب معه لموسم ونصف الموسم.

ورغم انتقاله إلى الدوري، يعتبر ديارا أنه يمكن ان يلعب مجددا مع منتخب فرنسا، وساق مثال أندريه-بيار جينياك الذي يلعب في الدوري المكسيكي.

وقال في هذا الصدد: “التحقت ببطولة قليلة المشاهدة (على الصعيد العالمي)، لكن إذا ما استدعاني المدرب سألبي الدعوة بكل سرور لمساعدة الآخرين” في المنتخب.