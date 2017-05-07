توحيد موعد انطلاقة مباريات الجولة الأخيرة للدوري الإماراتي

المصدر: إرم نيوز

قررت لجنة دوري المحترفين الإماراتي إقامة مباراة الجزيرة والظفرة ضمن الجولة 26 والأخيرة من دوري الخليج العربي، في 6:10 مساء الجمعة الموافق 12 مايو الجاري على ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

وستشهد بنهايتها تتويج فريق الجزيرة بدرع دوري الخليج العربي في نسخته التاسعة وللمرة الثانية في تاريخه، بناء على اتفاق بين لجنة دوري المحترفين ونادي الجزيرة، لإتاحة الفرصة للتغطية الإعلامية والتلفزيونية المناسبة لهذا الحدث، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري لمباراة تتويج بطل دوري الخليج العربي لموسم 2016-2017.

كما قررت توحيد موعد إقامة باقي مباريات الجولة لتقام في 6:05 مساء السبت المقبل الموافق 13 مايو الجاري، حيث يلتقي الشباب والوحدة في استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم بدبي، ويحل الوصل ضيفًا على حتا في استاد حمدان بن راشد.

كما يستضيف الأهلي فريق بني ياس، الذي هبط رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى بنهاية الجولة الماضية.

وفي بقية مباريات اليوم الموحد يلتقي دبا بفريق الشارقة، ثم يرحل اتحاد كلباء إلى العين، فيما يحل النصر ضيفًا على الإمارات وستحدد نتائج هذه اللقاءات هوية الفريق الثاني الذي سيرافق فريق بني ياس إلى دوري الدرجة الأولى.

وجاء قرار إقامة المباريات في يوم واحد من منطلق إرساء مبادئ العدالة بين الفرق المنافسة على الهبوط بجانب الفرق التي تطمح في الوصول إلى بطولة الأندية الآسيوية الأبطال في نسختها المقبلة عبر المراكز الثلاثة الأولى.