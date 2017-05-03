الجزيرة يضرب النصر بتسديدة أحمد العطاس.. والعين يتقدم للمركز الثالث “مؤقتا” (فيديو)

المصدر: أبوظبي ـ إرم نيوز

فاز الجزيرة بطل دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم 1-صفر على النصر ليواصل انتصاراته بعدما توج باللقب في الجولة الماضية بينما هبط بني ياس إلى دوري الدرجة الثانية اليوم الأربعاء.

وسجل أحمد العطاس هدف اللقاء الوحيد قبل ثماني دقائق على النهاية بتسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء ليرفع الجزيرة رصيده إلى 65 نقطة ويوسع الفارق مع الأهلي صاحب المركز الثاني إلى 12 نقطة.

والفوز هو الخامس على التوالي للجزيرة في الدوري، التي نال لقبه لأول مرة منذ 2011، وأحرز في هذه الفترة 14 هدفا بينما لم يستقبل أي هدف.

وأصبح بني ياس أول من يودع دوري المحترفين هذا الموسم بعد تعادله 4-4 مع الإمارات.

واستقبل بني ياس هدفا قاتلا في الوقت المحتسب بدل الضائع سجله الأرجنتيني سيباستيان سايز (ساشا) ليتأكد هبوطه إلى القسم الثاني قبل جولة على النهاية.

ويقبع بني ياس في المركز الأخير برصيد 15 نقطة مقابل 17 نقطة للإمارات في المركز قبل الأخير.

وتأجل حسم الفريق الثاني الذي سيودع المسابقة إلى الجولة الأخيرة حيث يملك اتحاد كلباء 19 نقطة بالتساوي مع دبا الفجيرة.

وتعادل اتحاد كلباء 1-1 مع الأهلي ثاني الترتيب اليوم كما تعادل دبا 2-2 مع الوحدة صاحب المركز الخامس.

وتقدم فريق العين خطوة إلى الأمام بعد أن ارتفع برصيده إلى 52 إثر تغلبه على مضيفه الشارقة بأربعة أهداف مقابل هدفين ليحتل المركز الثالث “مؤقتاً” وفي انتظار نتيجة مباراة منافسه الوصل “51 نقطة” والشباب والتي يحتضنها مساء الغد ملعب استاد زعبيل بدبي.