بني ياس إلى الدرجة الثانية بعد التعادل مع الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ إرم نيوز

هبط فريق بني ياس رسميا لدوري الدرجة الثانية الإماراتي لكرة القدم، بعدما تلقى تعادلا بطعم الخسارة 4 / 4 أمام ضيفه الإمارات في اللحظات الأخيرة ضمن المرحلة الخامسة والعشرين (قبل الأخيرة) لبطولة دوري الدرجة الأولى اليوم الأربعاء.

وأسفرت باقي المباريات، التي جرت اليوم، عن تعادل اتحاد كلباء مع ضيفه الأهلي 1 / 1، والوحدة مع ضيفه دبا الفجيرة 2 / 2.

وارتفع رصيد بني ياس، عند 15 نقطة في مؤخرة الترتيب، بفارق أربع نقاط خلف مراكز الأمان، فيما رفع الإمارات رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر (قبل الأخير)، ليبقي على حظوظه الضعيفة في البقاء بالمسابقة.

وافتتح عثمان سو التسجيل لمصلحة الإمارات في الدقيقة 24، قبل أن يرد بني ياس سريعا بهدف التعادل الذي أحرزه هاري نوفيلو في الدقيقة 25.

وأضاف جان فيليب ميندي الهدف الثاني لبني ياس في الدقيقة 38، فيما تعادل مراد باتنه للإمارات في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

اهداف بني ياس الهابط مع الإمارات 4-4 في مباراة مثيرة جدا pic.twitter.com/iZySBUgVnc — كرة الإمارات (@uae_kooora) May 3, 2017

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث عاد بني ياس للتقدم بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز سيباستيان ساز لاعب الإمارات هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65، فيما عاد هاري نوفيلو لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الرابع لبني ياس في الدقيقة 80.

وبينما كانت المباراة في طريقها لحصد بني ياس انتصاره الأول في المسابقة منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر، انتفض الإمارات في الدقائق الأخيرة، بعدما سجل أحمد مال الله وسيباستيان ساز الهدفين الثالث والرابع للضيوف في الدقيقتين 86 والسادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وباتت مباراة بني ياس المقبلة في المسابقة أمام مضيفه الأهلي يوم 13 أيار/مايو المقبل، في المرحلة الأخيرة للمسابقة، تحصيل حاصل، فيما سيسعى الإمارات للفوز على ضيفه النصر في المرحلة ذاتها، أملا في خسارة دبا الفجيرة أو اتحاد كلباء أمام الشارقة والعين على الترتيب، من أجل البقاء في المسابقة.

وقلب دبا الفجيرة تأخره صفر / 2 أمام مضيفه الوحدة إلى تعادل مستحق 2 / 2 على ملعب آل نهيان.

وأحرز سعيد محمد سعيد مدافع دبا الفجيرة هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة العاشرة، مسجلا الهدف الأول للوحدة، فيما أضاف سيباستيان تيجالي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 20.

واستعاد دبا الفجيرة اتزانه سريعا، بعدما أحرز لاعباه ديرلي وبرونو مورايس هدفين في الدقيقتين 35 و55.

وارتفع رصيد الوحدة إلى 38 نقطة في المركز الخامس، كما رفع دبا الفجيرة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفرض التعادل الإيجابي 1 / 1 نفسه على لقاء اتحاد كلباء مع ضيفه الأهلي.

وبادر إيفيرتون ريبيرو بالتسجيل للأهلي في الدقيقة 45، قبل أن يسجل سلام شاكر هدف التعادل لاتحاد كلباء في الدقيقة 56.

ورفع الأهلي رصيده إلى 53 في المركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، كما ارتفع رصيد اتحاد كلباء إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر.