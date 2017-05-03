تقارير: رينالدو رويدا ينفي اتفاقه على تدريب منتخب الإمارات

المصدر: إرم نيوز

نفى رينالدو رويدا، المدير الفني لنادي أتلتيكو ناسيونال الكولومي، اتفاقه على تدريب منتخب الإمارات، على الرغم من التقارير التي تؤكد أنه بات مرشحا قويا للمهمة.

وتردد أن وكيل رويدا وصل دبي للاتفاق مع اتحاد الكرة الإماراتي.

وقال رويدا لموقع vavel إنه غير مهتم بما يتم كتابته عن اتفاقه مع اتحاد الكرة الإماراتي.

وتابع “هم يكتبون على مسؤوليتهم”.

كان اتحاد الكرة الإماراتي قد حصر المرشحين لتدريب الإمارات في اسمين قال إنهما لاتينيان.

وبات اسم رويدا مع الأرجنتيني إدغاردوا باوزا هما الأقرب، ما جعل المدرب الكولومبي محط اهتمام تقارير إعلامية عديدة.

يذكر أن مهدي علي المدير الفني السابق لمنتخب الإمارات تقدم باستقالته عقب الخسارة أمام أستراليا بتصفيات كأس العالم، وتضاؤل أمال الأبيض في التأهل لمونديال روسيا.