نادي عجمان الإماراتي يتجه للإبقاء على مدربه أيمن الرمادي

المصدر: إرم نيوز

يتجه نادي عجمان الإماراتي للإبقاء على خدمات مدربه المصري، أيمن الرمادي، عندما يخوض غمار دوري الخليج العربي للموسم 2017-2018.

وكان الرمادي نجح في قيادة عجمان للعودة إلى دور الكبار، لذلك فإن إدارة النادي تفضل خيار الإبقاء عليه لمعرفته بالفريق واحتياجاته، وكذلك معرفته الكبيرة بكرة الإمارات.

يذكر أن أيمن الرمادي سبق وأن نجح في قيادة العديد من الأندية الإماراتية لتحقيق حلم الصعود إلى دوري المحترفين مثل دبي والظفرة والشارقة واتحاد كلباء.

ويذكر أن عجمان ظهر للمرة الأولى بدوري الممتاز قبل الانتقال إلى عهد الاحتراف، وكان ذلك موسم 1990- 1991، والذي تم إلغاؤه بسبب حرب الخليج، ليعاود المشاركة في الموسم التالي 1991- 1992، حيث احتل المركز الأخير برصيد 7 نقاط من 30 مباراة، وبعد 18 عاماً عاد ولكن مع النسخة الأولى من الانتقال إلى عصر الاحتراف لكرة الإماراتية التي كانت موسم 2008/ 2009 ويقضي موسمين على التوالي في المسابقة قبل الهبوط بنهاية موسم 2009- 2010.

ولم يغب عجمان طويلاً في الأولى، بعدما نجح في التتويج بلقب المسابقة موسم 2010- 2011، ليتأهل للمرة الثانية في عصر المحترفين بداية من موسم 2011- 2012، حيث أمضى أربعة مواسم شهدت تتويجه بلقب كأس اتصالات للمحترفين 2012- 2013، وتعرض الفريق للهبوط بنهاية موسم 2014- 2015.