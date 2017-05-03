الشباب الإماراتي ينهي عقد رود بويمانز.. تعرف على السبب

المصدر: إرم نيوز

قررت شركة الكرة في نادي الشباب الإماراتي، استدعاء وكيل أعمال اللاعب الهولندي رود بويمانز، للحضور إلى دبي الأسبوع المقبل، وإخطاره رسمياً بإنهاء عقد اللاعب الذي يرتبط بعقد يمتد موسمين إضافيين.

ووفقاً لصحيفة الاتحاد، اليوم الأربعاء، استبعدت إدارة النادي بويمانز من حسابات الفريق الأول خلال الموسم المقبل، سواء فيما يتعلق بالمعسكر الخارجي أو القائمة التي سيتم اعتمادها للمرحلة المقبلة، وذلك بعد التشاور مع المدرب الجديد للجوارح وتحديد احتياجات الفريق.

وجاء قرار شركة الكرة بإنهاء عقد بويمانز بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها في الصحافة الهولندية، والتي اعتبرها مسؤولو النادي غير مسؤولة وغير صائبة، ومخالفة لبنود العقد الذي يربط بين الطرفين، خاصة أن قرار إبعاد اللاعب عن صفوف الشباب خلال الانتقالات الشتوية كان بهدف الحفاظ على سلامته، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في الرأس، إثر حادثة بلع لسانه، وليس لأسباب فنية.

وكان اللاعب شن هجوما على إدارة النادي في تصريحاته للصحف الهولندية، وقال إن إقالة المدرب فريد روتن كانت بمثابة الصدمة بالنسبة له، وإنه تمت إزاحته تدريجيا وجلبوا لاعبا آخر واكتشفوا أنه أسوأ، وشدد على أن الإدارة تقدم الأمور الشخصية على مصلحة النادي، وأن هناك أشخاصا في النادي كانوا لا يفرحون عندما نسجل.

وأضاف أن الشباب لا يوجد به سياسة معينة، فقط يعتمدون على العاطفة، وأشار: “في النادي هناك الكثير من الجرذان والثعابين، لم أر أشياء مثل هذه من قبل، ومنذ استبعادي من الفريق وأنا لا أستلم مستحقاتي، كما أن النواحي التكتيكية في الإمارات ضعيفة جدا، اشتقت كثيرا للعودة واللعب مجددا في هولندا”.