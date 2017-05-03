محترف الوحدة يرشح هذا المدرب لقيادة المنتخب الإماراتي

المصدر: إرم نيوز

قال مهاجم فريق الوحدة الإماراتي، الأرجنتيني سيبستيان تيغالي، إنه يدعم ترشيح، مواطنه، المدرب السابق لمنتخب الأرجنتين، إدغاردو باوزا لتدريب المنتخب الإماراتي لكرة القدم، موجهاً نصيحة لاتحاد الكرة بالتعاقد معه.

وكان اتحاد الكرة أكد في اجتماع سابق، أنه حصر الاختيار على خليفة، المدرب السابق مهدي علي، على مرشحين من أمريكا اللاتينية، دون أن يسميهما، لكن صحفاً أرجنتينية، تحدثت خلال الأيام الماضية عن أن المدرب باوزا أبرز المرشحين بجانب المدرب الكولومبي رينالدو رويدا، وأن المفاوضات مع باوزا دخلت مرحلة متقدمة جداً.

وقال تيغالي في تصريحات لـصحيفة “الإمارات اليوم”: “لا يجب أن يكون الحكم على المدرب باوزا، بسبب النتائج التي قدمها أخيراً مع الأرجنتين”، مشيراً إلى أن ظروفاً أسهمت في انتهاء العلاقة بينه وبين اتحاد الكرة الأرجنتيني.

وأضاف: “ما قدمه باوزا مع الأرجنتين ليس المقياس الحقيقي للحكم عليه، باوزا مدرب جيد وكان يعمل بشكل جيد في الفترة التي سبقت توليه مسؤولية تدريب المنتخب، أعتقد أنه سيكون خياراً مناسباً لخلافة المدرب مهدي علي”.

وتابع: “في بعض الأحيان ربما لا يوفق الشخص، ولكن باوزا يظل مدرباً يمتلك تاريخاً جيداً”.

يذكر أن اتحاد الكرة سبق أن أجل الإعلان عن المدرب الجديد ثلاث مرات، منذ نهاية العلاقة مع المدرب مهدي علي، عقب الخسارة من أستراليا في تصفيات كأس العالم روسيا 2018 عن القارة الآسيوية.

وأكد هداف فريق الوحدة أنه ليس غاضباً من مواطنه باوزا لعدم استدعائه خلال فترة توليه قيادة منتخب التانغو، وقال: “ليس من السهل اختيار لاعبين من الصين أو منطقة الشرق الأوسط لتمثيل المنتخبات في أمريكا الجنوبية، كل التركيز يكون منصباً على اللاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى، أو الذين يلعبون مع الأندية الكبيرة في قارة أميركا الجنوبية، ومن الصعب جداً استدعاء لاعبين من خارج هاتين المنطقتين”.

في جانب آخر، كشف تيغالي أن عقده مع فريق الوحدة ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وأنه في الوقت الحالي يحاول استعادة مستواه من أجل تقديم أداء أفضل، وقال: “لايزال لدي عام في عقدي الذي ينتهي في 2018، سنرى ماذا يمكن أن يحدث، أنا لا أقدم مستويات جيدة في الفترة الحالية وآمل أن استعيد مستواي مجدداً، أرغب في البقاء في هذا النادي، وأتمنى أن يكون الوحدة هو الآخر يرغب في بقائي، ليس لدي أي عروض داخلية أو خارجية وتركزي حالياً منصب على مساعدة فريقي”.

وسجل تيغالي، البالغ 32 عاماً، مع فريق الوحدة 106 أهداف في 118 مباراة بعدد دقائق وصلت إلى 10221 دقيقة بمختلف المنافسات المحلية، وزار شباك كل الأندية المنافسة لفريقه، ويحتل حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي دوري الخليج العربي برصيد 17 هدفاً قبل جولتين من الختام.

وأكد أنه لم يكن يعرف أن حصيلة أهدافه في مختلف المسابقات المحلية مع “العنابي” وصلت إلى 106، وقال: “بالتأكيد تخطي حاجز 100 هدف أمر جيد، أنا سعيد لأنني وضعت اسمي في تاريخ هذا النادي”.

وتعليقاً على اللاعب البارز الذي يتمنى انتقاله من فريق العين إلى صفوف الوحدة ليكون بجواره، قال: “بالتأكيد إذا كانت هنالك هذه الفرصة، فسأتمنى أن يكون هذا اللاعب هو عمر عبدالرحمن، إنه لاعب مميز وأريده أن ينتقل لنادي الوحدة أو ربما نلعب معاً في نادي العين”.