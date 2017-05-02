حارس العين الإماراتي يكشف سبب إشارته بـ”الصمت” لجمهور الوحدة (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

كشف خالد عيسى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، سبب إشارته لجمهور الوحدة والتي أثارت جدلًا واسعًا، في المباراة التي جمعت الفريقين بدوري الخليج العربي.

وقال عيسى في تصريحات لقناة “دبي الرياضية”: “لم أنرفز الجماهير، اسأل كل وحدواي متنرفز من خالد لماذا فعلت هذه الحركة، اسأل أي إعلامي في دولة الإمارات هل رأيتم خالد بدر منه هذا الفعل من قبل”.

وأضاف: “سؤالك عليك أن توجهه لجماهير الوحدة، فهم يعتبون علي، أنا لم أرتكب أي شيء خاطئ والناس يعرفون تربيتي، وكل من يعتب علي عليه أن يسأل نفسه أولًا عن رد فعلي”.

تصريحات فريق #العين بعد الفوز على #الوحدة والحارس خالد عيسى يوضح وجهة نظره #برنامج_سيلفي pic.twitter.com/0v89URDFIJ — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) May 2, 2017

وأحرز المهاجم السعودي ناصر الشمراني هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع لينتصر العين 3-2 على الوحدة ويرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع متقدمًا بفارق 12 نقطة على الوحدة صاحب المركز الخامس.

وجاءت الأهداف الخمسة في آخر نصف ساعة فافتتح الكولومبي دانيلو اسبريا التسجيل للعين بضربة رأس في الدقيقة 58 وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 74 بعد دقيقتين من طرد محمد المنهالي لاعب الوحدة.

وطالبت جماهير نادي الوحدة بإيقاف الحارس عبر هاشتاغ #ايقاف_خالد_عيسى الذي شهد تفاعلًا كبيرًا.

وقال مغرد: إن جماهير الوحدة سبّت الحارس بأمه، فكان ذلك رد فعله.

خالد عيسى يطلب من جمهور الوحدة الهدوء

– بعد تسجيل ناصر الشمراني هدفًا قاتلًا . pic.twitter.com/mxu8aYwqrV — الكرة الإماراتية (@UAEStats) April 29, 2017