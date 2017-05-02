الجزيرة يستهدف الأرقام القياسية للعين والأهلي في الدوري الإماراتي

المصدر: أبوظبي ـ إرم نيوز

سيلعب الجزيرة مباراته الأولى وهو حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم عندما يواجه النصر يوم الخميس.

وتوج الجزيرة بطلا للمرة الثانية يوم السبت عندما اكتسح حتا 5-صفر ليبتعد بفارق عشر نقاط عن الأهلي الذي تعادل 2-2 مع الشارقة قبل جولتين من النهاية.

وبعد ضمان اللقب سيحاول الجزيرة كسر الرقم القياسي في عدد النقاط في موسم واحد وأيضا عدد الأهداف.

ويملك الجزيرة 62 نقطة ولو فاز في المباراتين المقبلتين ضد النصر ثم الظفرة سيرفع رصيده إلى 68 نقطة ويكسر الرقم القياسي الذي حققه الأهلي في الموسم الماضي عندما جمع 66 نقطة.

كما هز الجزيرة شباك منافسيه 67 مرة وأمامه سبعة أهداف للوصول إلى الرقم القياسي للعين في موسم 2012-2013.

وهو أمر يمكن أن يحدث بسبب القوة الهجومية الكبيرة للجزيرة والتي تتمثل في علي مبخوت الذي أحرز 31 هدفا حتى الآن ويكفيه هز الشباك مرة واحدة ليكون أول لاعب في تاريخ الدوري يحرز 32 هدفا وينفرد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه حاليا مع الغاني اسامواه جيان مهاجم الأهلي.

وقال مبخوت إن الفضل في تسجيل هذا العدد من الأهداف هذا الموسم يعود إلى زملائه.

وأضاف “لولا مساعدة زملائي لما سجلت كل هذه الأهداف. الأمر لا يحسب لي بل لجميع اللاعبين”.

وفوز الجزيرة في المباراتين سيجعله أيضا أول فريق ينتصر في 22 مباراة في موسم واحد ويكسر الرقم القياسي للأهلي برصيد 21 انتصارا.

وسيستمر صراع النجاة من الهبوط بين أربع فرق هي اتحاد كلباء ودبا الفجيرة والإمارات وبني ياس.

وفوز الإمارات صاحب المركز الـ 13 برصيد 16 نقطة على بني ياس متذيل الترتيب برصيد 14 نقطة سيدفع الأخير رسميا نحو الهبوط.

ويأمل الإمارات في استغلال المواجهة الصعبة لاتحاد كلباء ضد الأهلي غدا الأربعاء بينما ستكون مواجهة دبا الفجيرة أسهل قليلا عندما يواجه الوحدة صاحب المركز الخامس.

ويحتل اتحاد كلباء المركز الـ 11 برصيد 18 نقطة وهو رصيد دبا الفجيرة نفسه صاحب المركز الـ 12.

ويلعب الشارقة ضد العين غدا الأربعاء والظفرة ضد حتا والوصل ضد الشباب يوم الخميس.