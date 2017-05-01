الإمارات.. هل ينتقل عموري إلى فنربخشة التركي؟

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

عاد موضوع انتقال النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” لفريق فنربخشة التركي للأضواء مجددًا، بعدما طالبت جماهير الفريق التركي بضم اللاعب الملقب بـ ” ميسي العرب ” في الصيف القادم.

وكان فريق فنربخشة التركي يرغب في ضم أفضل لاعب آسيوي في 2016 خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن ثمنه الذي يتجاوز 10 ملايين يورو جعل الفريق التركي يصرف النظر بحكم وجوده تحت المراقبة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتراجعت نتائج الفريق التركي هذا الموسم، ويأمل أنصاره في جلب لاعبين جدد في الصيف القادم، وتتداول صفحات أنصاره على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء عدة لاعبين أبرزهم النجم العربي عمر عبدالرحمن لاعب العين الإماراتي.

فهل تفتح إدارة فريق العين الباب لنجمها الأول للاحتراف الأوروبي وهو مطلب العديد من عشاق ميسي العرب؟