العراقي مهند عبدالرحيم على رادار الظفرة الإماراتي

المصدر: إرم نيوز

قالت مصادر صحافية عراقية إن، مهاجم نادي الزوراء، مهند عبدالرحيم سيغادر فريقه متوجها إلى الدوري الإماراتي، بعد أن اتفق بشكل نهائي مع أحد الأندية هناك للعب معها في الموسم المقبل.

وبات انتقال عبدالرحيم إلى الدوري الإماراتي محسوما بشكل كبير بعد أن اتفق مع إدارة نادي الظفرة الإماراتي للعب معه في الموسم المقبل، كما دخل نادي بني ياس على خط المفاوضات للحصول على خدماته.

ووفقا للتقارير فإن الظفرة يبدو هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب العراقي، بعد أن أبدى رغبته الكبيرة باللعب مع هذا الفريق، لا سيما وأن إدارة النادي قدمت له عرضا مميزا من النواحي كافة.

ومن المتوقع أن يحسم اللاعب مهند عبدالرحيم انتقاله بشكل رسمي إلى نادي الظفرة الإماراتي بعد نهاية مشواره مع فريق الزوراء، إذ أبدى اللاعب رغبة كبيرة بخدمة فريقه الزوراء في مباريات الدوري للموسم الحالي وبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، إذ وعد بتقديم كل الجهود الممكنة من أجل المساهمة بتحقيق إنجاز للفريق سواء أكان محليا أم خارجيا.

وكان عبدالرحيم انتقل في بداية الموسم الحالي إلى فريق النصر الإماراتي ولعب معه عددا من المباريات قدم فيها مستويات رائعة، إلا أن عودة أحد المحترفين الأجانب قد أسهم في إنهاء العقد مع الفريق، وكان من الممكن انتقاله إلى أحد الأندية الإماراتية إلا أن القوانين لا تسمح للاعب باللعب مع 3 أندية في موسم واحد؛ ما أجبره للعودة فريق الزوراء وتمثيله في المباريات الماضية.