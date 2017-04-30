الإمارات.. نادي الوصل يجدد عقد مدربه رودولفو أروابارينا

المصدر: إرم نيوز

أعلن نادي الوصل الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأحد تجديد التعاقد مع مدربه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

ولم يكشف النادي الإماراتي تفاصيل العقد الجديد ومدة التجديد.

وجاء تجديد الوصل عقد مدربه الأرجنتيني، بعد النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الدوري الإماراتي، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب المسابقة برصيد 51، وينافس الأهلي صاحب المركز الثاني بـ52 نقطة، على بطاقة المشاركة المباشرة في دوري أبطال آسيا 2018.

ورودولفو أروابارينا، من مواليد 20 يوليو 1975 في بوينس آيرس بالأرجنتين، وهو لاعب كرة قدم أرجنتيني سابق، وسبق أن قاد بوكا جونيورز، للفوز ببطولتي الدوري وكأس الأرجنتين موسم 2014-2015.

وقاد المدرب الأرجنتيني، الوصل في 33 مباراة في دوري الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، حقق خلالها الفوز في 20، وتعادل في 7، وخسر في 6 مباريات.