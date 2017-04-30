لجنة دوري المحترفين تعلن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الموسم

المصدر: إرم نيوز

توقف التصويت للمرشحين للفوز بجائزة دوري الخليج العربي لموسم 2016-2017، في مختلف الفئات مشاركة مكثفة من جميع الأطراف التي تضم الأندية ( مدرب وكابتن كل فريق)، الإعلام الرياضي والجماهير والذي استمر على مدار أسبوع كامل، وانطلق في الـ 18 من أبريل (آب) الجاري، مساء الثلاثاء الموافق الـ 25 من الشهر نفسه.

وبناءً على نتائج التصويت، تم تحديد القائمة النهائية للمنافسين على جوائز دوري الخليج العربي لموسم 2016-2017، حيث يتنافس على جائزة الكرة الذهبية فئة اللاعب الإماراتي كل من: علي مبخوت (الجزيرة)، عمر عبد الرحمن ( العين) وأحمد خليل (الأهلي)، وفي فئة اللاعب الأجنبي، تدور المنافسة بين: ماخيت ديوب (الأهلي)، فابيو دي ليما وكايو كانيدو (الوصل). أما جائزة الفتى الذهبي فقد انحصر التنافس بين كلٍ من: خلفان مبارك (الجزيرة)، جاسم يعقوب (النصر)، ومحمد العكبري (الوحدة).

وفيما يتعلق بجائزة القائد، فجاء التصويت لفائدة هينك تين كات، مدرب فريق الجزيرة، كوزمين أولاريو مدرب فريق الأهلي ورودولفو أروابارينا مدرب فريق الوصل، فيما يتنافس على جائزة القفاز الذهبي كل من ماجد ناصر من الأهلي، علي خصيف من الجزيرة وخالد عيسى من العين.

يذكر أن الإعلان عن الفائزين سيتم في حفل جائزة دوري الخليج العربي في نسخته الخامسة وذلك في الساعة 7:30 مساء الاثنين الـ 15 من مايو (أيار) المقبل بفندق جميرا أبراج الاتحاد بالعاصمة أبوظبي، حيث سيتم تتويج نجوم دوري الخليج العربي لموسم 2016-2017 في فئاته العشر: الكرة الذهبية ( فئة اللاعب الإماراتي واللاعب الأجنبي)، القائد، الفتى الذهبي، القفاز الذهبي، فريق الأحلام، الحذاء الذهبي لهداف دوري الخليج العربي، الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً، المدير الفني للعبة فانتاسي دوري الخليج العربي ثم أفضل نادٍ محترف.