ايقاف_خالد_عيسى .. تويتر يشتعل بسبب إشارة حارس العين الإماراتي (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أثار خالد عيسى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، جدلا واسعا، بعدما ظهر يشير لجماهير نادي الوحدة خلال مواجهة الفريق بدوري الخليج العربي.

وأحرز المهاجم السعودي ناصر الشمراني هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع لينتصر العين 3-2 على الوحدة ويرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع متقدما بفارق 12 نقطة على الوحدة صاحب المركز الخامس.

وجاءت الأهداف الخمسة في اخر نصف ساعة فافتتح الكولومبي دانيلو اسبريا التسجيل للعين بضربة رأس في الدقيقة 58 وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 74 بعد دقيقتين من طرد محمد المنهالي لاعب الوحدة.

وطالبت جماهير نادي الوحدة بإيقاف الحارس عبر هاشتاج #ايقاف_خالد_عيسى الذي شهد تفاعلا كبيرا.

ولم يصدر تعليق من نادي العين أو الحارس على تلك اللقطة.

وقال مغرد إن جماهير الوحدة سبت الحارس بأمه، فكان ذلك رد فعله.