الإمارات.. لاعب نادي الوحدة ضمن أفضل 25 صانع لعب في العالم (صورة)

المصدر: إرم نيوز

اختير اللاعب المجري بالازس دزسودزساك (جوجاك) ضمن قائمة من أفضل 25 صانع لعب في العالم للموسم الحالي 2016/2017.

وبحسب موقع”transfermarkt”، أحد أشهر مواقع الإحصائيات والأرقام في كرة القدم فإن لاعب الوحدة الإماراتي احتل المركز الـ 25 ضمن قائمة أفضل صناع اللعب.

وشملت القائمة عددًا من اللاعبين في أشهر الأندية مثل البرازيلي نيمار وزميله في برشلونة لويس سواريز والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وخوسي كاييجون لاعب نابولي الإيطالي.

وسجل جوجاك 9 أهداف ومرر 13 تمريرة حاسمة في 26 مباراة مع الوحدة منذ انتقاله إليه صيف العام الماضي، قادمًا من بورصا سبور التركي.

و شهدت الجولة الخامسة في دوري أبطال آسيا تواجد اللاعب المجري ضمن التشكيلة المثالية، حيث سجل هدفًا في الفوز الكاسح للعنابي على الريان القطري بخماسية مقابل هدف.

ويحتل الوحدة المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 37 نقطة، قبل 3 جولات على النهاية.

كما يتذيل ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا برصيد 4 نقاط بعد 5 جولات.