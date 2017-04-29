مدرب العين الإماراتي يرد على رغبة جماهير دينامو زغرب في عودته

المصدر: إرم نيوز

طالبت جماهير دينامو زغرب الكرواتي بعودة زوران ماميتش، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، لقيادة الفريق، بسبب أوضاع الفريق في الفترة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة 24sata_HR، فإن زوران قال “لن أعود إلى ماكسيمير في الوقت الراهن”.

ويواجه زدرافكو ، وكيل اللاعبين ورئيس دينامو السابق والمسؤول السابق بالاتحاد الكرواتي للعبة ، تهمة الاستيلاء على 52 مليون كونا.

أما شقيقه زوران ، اللاعب السابق لفريق دينامو والمنتخب الكرواتي والذي درب دينامو بين عامي 2013 و2016 وتولى تدريب العين الإماراتي في وقت مبكر من العام الجاري فيواجه تهمة الاستيلاء على 38 مليون كونا.

وعين ماميتش مدرباً جديداً للعين في فبراير الماضي خلفاً لمواطنه الكرواتي زلاتكو داليتش الذي استقال من منصبه الشهر الماضي.

وكان ماميتش استقال وبصورة مفاجئة من تدريب النصر السعودي قبل أيام تمهيدا للانضمام للفريق الإماراتي.

وسبق لماميتش أن قاد دينامو زغرب للتتويج بلقب الدوري الكرواتي أكثر من مرة إلى جانب التتويج بالكأس المحلية مرتين.