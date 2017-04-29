حلّ مجلس إدارة نادي الفجيرة الإماراتي

المصدر: إرم نيوز

قرر رئيس نادي الفجيرة، الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، حلَّ مجلس إدارة النادي الحالي، على أن يتم إعلان التشكيل الجديد خلال اليومين المقبلين.

وذكر النادي على “تويتر” أن الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي قرر حلَّ مجلس الإدارة الحالي، الذي تم تشكيله في يونيو (حزيران) الماضي، برئاسة محمد سعيد الضنحاني، وشريف العوضي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، ومحمد الحمادي مديراً لشركة كرة القدم في النادي، وعضوية إبراهيم الكعبي وخالد الضنحاني وحميد اليماحي وحميد المسماري والدكتور علي الملا وفيصل الجاسم وخميس ربيع وراشد الحفيتي.

ويأتي قرار الحل بعد فشل نادي الفجيرة في العودة إلى دوري الخليج العربي، واحتلاله المركز الرابع في المسابقة التي فاز بها نادي عجمان وتأهل مع دبي إلى دوري الخليج العربي.