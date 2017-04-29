مروان بن غليطة: انتظروا تطويرًا كبيرًا في دوري الدرجة الأولى الإماراتي

المصدر: إرم نيوز

أكد رئيس اتحاد الكرة الإماراتي لكرة القدم، مروان بن غليطة، أن دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل سيشهد زيادة في عدد الفرق المشاركة، بما لا يقل عن 14 فريقاً، وفقاً لترتيبات وتنسيق بين الاتحاد وبعض الأندية التي توقف نشاطها، إذ أكدت في اتصالات اتحاد الكرة معها عودتها للمشاركة في الموسم المقبل، في إطار تطوير الاتحاد للمسابقة، بحسب صحيفة البيان، اليوم السبت.

وأشار ابن غليطة إلى أن اتحاد الكرة سيدعم هذه الأندية من أجل تحقيق المزيد من النجاح، علماً بأن عدد المتنافسين بالدوري في الموسم الحالي هو 12 فريقاً.

وأوضح أن المسابقة ستشهد دخول أكثر من قناة فضائية لبث المباريات مع قناة دبي الرياضية.

وقال: “توجد عناصر أخرى، سترفع من المستوى الفني للمسابقة، من بينها تقليص عدد الأجانب والسماح بمشاركة اللاعب المقيم وأبناء المواطنات، وهذا كله سيثري الفرق ويمدها بلاعبين مختلفين لتجديد الدماء، وإثراء المسابقة”.