بني ياس والإمارات يحافظان على حظوظهما في البقاء بدوري الخليج العربي

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

حافظ فريق الإمارات على حظوظه في البقاء بدوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، بعد تغلبه على اتحاد كلباء 3/2 اليوم الجمعة في المرحلة الـ 24 من المسابقة، والتي شهدت أيضًا تعادل بني ياس مع النصر 2/2 وفوز الوصل على دبا الفجيرة 2/0.

وأنهى الإمارات الشوط الأول متقدمًا على اتحاد كلباء بهدفين نظيفين سجلهما مراد باتنا وعثمان سو في الدقيقتين 17 و43.

وفي الشوط الثاني، قلص اتحاد كلباء الفارق عندما سجل جوسيل فيريرا دا سيلفا هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 47 ولكن مارد باتنا أضاف الهدف الثالث للإمارات في الدقيقة 83 من ركلة جزاء قبل أن يسجل جوسيل فيريرا دا سيلفا الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 10 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ورفع الإمارات رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير، بفارق نقطتين عن اتحاد كلباء صاحب المركز الحادي عشر، والذي يبقي الفريق في دوري الخليج العربي.

وفي المباراة الثانية، تعادل بني ياس مع مضيفه النصر 2/2 ليبقي على فرصته هو الآخر في البقاء بالدوري.

سجل هدفي النصر جاسم يعقوب سلمان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وعبدالعزيز برادة في الدقيقة 83، في حين سجل هدفي بني ياس هاري نوفيلو في الدقيقة 49 وإيزيكيل هينتي في الدقيقة 69.

ورفع بني ياس رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس عشر الأخير ليقترب بقوة نحو الهبوط خاصة وأنه يبعد بـ 4 نقاط عن أول المراكز غير المهددة بالهبوط، في الوقت نفسه، رفع النصر رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الثالثة، فاز الوصل على دبا الفجيرة بهدفين نظيفين سجلهما فابيو دي ليما وكايو كانيدو في الدقيقتين 41 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد حمدان قاسم لاعب دبا الفجيرة في الدقيقة 87.

ورفع الوصل رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد دبا الفجيرة عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف اتحاد كلباء.