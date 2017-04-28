الشباب ينتزع فوزًا صعبًا من الظفرة في الدوري الإماراتي

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

انتزع فريق الشباب فوزًا صعبًا من ضيفه الظفرة 1/0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة الـ 24 من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

ويدين الشباب بالفضل في هذا الفوز للاعبه سعد خميس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15.

ورفع الشباب رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن بفارق 3 نقاط خلف الظفرة صاحب المركز السابع.

يذكر أن هذا الفوز هو السابع للشباب هذا الموسم مقابل الخسارة في 9 مباريات والتعادل في 8، بينما تعد هذه الخسارة هي العاشرة للظفرة هذا الموسم مقابل الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5.