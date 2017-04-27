الإمارات.. نادي الوحدة يشارك في البطولة العربية للأندية

المصدر: إرم نيوز

قرر نادي الوحدة الإماراتي المشاركة في البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 21 يوليو حتى 5 أغسطس.

وقال النادي في بيان على موقعه على شبكة الإنترنت: “بناءً على توجيهات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، وافق النادي على المشاركة بالبطولة العربية للأندية المُقامة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 21 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل، وذلك انطلاقًا من اهتمام النادي بضرورة مشاركة فريق إماراتي في إنجاح الحدث ومنحه الزخم المطلوب، مُتمنين للبطولة النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة من تنظيمها في ظل وجود هذا التجمع العربي الكبير.

ويأتي قرار إدارة الوحدة بالمشاركة في البطولة بعدما أعلن نادي العين، رسميًا، انسحابه من البطولة.

وقال حمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بناءً على تقرير مدرب الفريق زوران ماميتش، اعتذرنا عن عدم المشاركة بالبطولة العربية كونها لا تخدم برامجه للإعداد إلى الموسم الجديد”.

وأضاف: “هناك جوانب فنية وتنظيمية، ترتبط ببرنامج الإعداد للموسم الجديد، واتساق مع الجانب الفني، اعتذرنا عن المشاركة في البطولة العربية”.

ويأتي انسحاب العين الإماراتي، تزامنًا مع تكهنات أُثيرت، حول نية الأهلي المصري، الانسحاب من البطولة من أجل التركيز على مشواره بدوري أبطال أفريقيا.

وكان من المفترض أن يشارك في البطولة الأهلي، والزمالك المصريان، والهلال، والنصر السعوديان، والعين الإماراتي، والفيصلي الأردني، والنفط العراقي، والترجي التونسي، والفتح الرباطي المغربي، ونصرحسين داي الجزائري، والمريخ السوداني، والعهد اللبناني.

ومن المقرر أن تقام قرعة البطولة مطلع مايو المقبل بالقاهرة، حيث يتم تقسيم الفرق إلى 3 مجموعات يصعد الأول منها بالإضافة إلى أفضل صاحب مركز ثانٍ للمشاركة بالدور قبل النهائي مباشرة.