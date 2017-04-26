مدرب الجزيرة الإماراتي يرفض عرضًا لتدريب المنتخب الهولندي

المصدر: إرم نيوز

رفض المدرب الهولندي لنادي الجزيرة الإماراتي، هنك تن كات عرضًا للإشراف على منتخب بلاده، بحسب ما ذكرت صحيفة “دي تليغراف” الهولندية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أن تن كات، البالغ 62 عاما، رفض عرضا من المدير التقني للاتحاد الهولندي الحارس الدولي السابق هانز فان بروكلين، الذي التقاه السبت الماضي في أحد فنادق أبوظبي.

وقال المدرب للصحيفة: “عرضت عليّ الوظيفة الاثنين، لكنني في نهاية المطاف قررت عدم قبولها”، مشيرًا إلى أن “القبول بتولي مسؤولية الاشراف على المنتخب، وهذا فخر لي، يستوجب وقوف الجميع خلفك، وإلا فلن تنجح في مهمتك”.

وكان الاتحاد الهولندي طرد المدرب داني بليند من منصبه في 26 آذار/مارس الماضي، بعد خسارة هولندا أمام مضيفتها بلغاريا صفر-2 في صوفيا، في تصفيات المجموعة الأوروبية الأولى المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وتتخلف هولندا وصيفة كأس العالم ثلاث مرات، بفارق ست نقاط عن فرنسا المتصدرة، وسبق لها الغياب عن بطولة الأمم الأوروبية التي استضافتها فرنسا الصيف الماضي.

إلا أن تن كات الذي سبق له الإشراف على آياكس أمستردام وباناثينايكوس الهولندي، تفاءل بتأهل منتخب بلاده إلى نهائيات المونديال، علمًا أن المنتخب الهولندي يخوض مباراته المقبلة ضد لوكسمبورغ في 9 حزيران/يونيو المقبل.

وقال إنه تمنى التوفيق لفان بروكلين في مهمته “الاتفاق مع مدرب جديد للمنتخب”.

وكان فان بروكلين كشف، الثلاثاء، أنه يأمل في تسمية مدرب جديد للمنتخب في الأيام المقبلة، كاشفًا عن مباحثات أجراها أيضًا مع مدرب فنربخشة التركي مواطنه ديك أدفوكات (69 عامًا).

وتلتقي هولندا وديًا المغرب وكوت ديفوار في 31 آيار/مايو و4 حزيران/يونيو.