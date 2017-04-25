أحمد الرميثي لـ “إرم نيوز”: الوحدة قد يشارك بالبطولة العربية في هذه الحالة

المصدر: إرم نيوز

قال رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، أحمد الرميثي، إن النادي تلقى دعوة للمشاركة في بطولة الأندية العربية في مصر بدلا من مواطنه نادي العين الذي اعتذر عن المشاركة في البطولة.

وأكد الرميثي في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز” أن النادي تلقى فعلا دعوة للمشاركة في البطولة، وقال: “إن النادي حاليا يدرس فترة الإعداد للموسم المقبل، وقد يشارك في البطولة ما لم تتعارض مع استعداد الفريق للموسم المقبل”.

وقال الرميثي لـ “إرم نيوز”: “هذه البطولة تجمع العرب ونحن نرغب باللعب في دوري أبطال العرب، لكن المشاركة رهينة لبرنامج الإعداد نفسه”.

يذكر أن الأندية التي ستُشارك في البطولة هي: الأهلي والزمالك المصريان، الهلال والنصر السعوديان، الفيصلي الأردني، النفط العراقي، الترجي التونسي، الفتح المغربي، بالإضافة إلى فريقٍ جزائري ويبقى مقعدان يُحددان بمباراتين فاصلتين، الأولى بين المريخ السوداني وبطل موريتانا والثانية بين العهد اللبناني وفنجاء العماني.

ومن المقرر أن تقام البطولة في القاهرة والإسكندرية خلال الفترة بين 22 يوليو حتى 6 أغسطس المقبل وأن الفرق الـ12 ستُقسم بحسب القرعة التي ستُقام في مايو المقبل تحت سفح الأهرامات، إلى 3 مجموعات يصعد الأول منها بالإضافة إلى أفضل صاحب مركز ثان للمُشاركة بنصف النهائي مباشرةً.