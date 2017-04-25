عموري: لست سعيدًا رغم تأهل العين الإماراتي لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا

المصدر: إرم نيوز

قال عمر عبدالرحمن “عموري“، نجم العين الإماراتي، إنه حزين من فقدان فريقه للعديد من النقاط في سباق التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وتأهل العين الإماراتي لدور الستة عشر لدوري أبطال آسيا بعد فوزه على مضيفه زوباهان الإيراني 3/صفر، أمس الإثنين، على استاد فولاد شهر في أصفهان ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بدور المجموعات.

وقال عموري في تصريحات أبرزتها صفحة الفريق على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “الكل أسهم في الفوز خصوصاً حارس مرمى الفريق خالد عيسى الذي قدم مردوداً رائعاً وهذا الأمر لا يعتبر غريباً على حارس متميز”.

وأضاف: “أتمنى أن يستمر الحارس خالد عيسى في إظهار مردوده القوي خلال استحقاقاتنا المقبلة”.

وتابع: “الأهم هو التأهل إلى ثمن النهائي ولست سعيداً بالنقاط التي خسرناها على ملعبنا برغم أننا لم نخسر أي مباراة في المسابقة حتى الآن”.

وأردف: “سنعمل على الاستفادة من أخطائنا والتعلم من الدروس التي خرجنا بها من مواجهاتنا الماضية بالتركيز والتسجيل في الوقت المناسب”.

وأوضح: “سنعمل على المحافظة على شباكنا سعياً لإحراز أفضل النتائج داخل وخارج ملعبنا”.

وأكد: “المدرب زوران لنا خلال الاجتماع بأننا لن نستقبل أي هدف وأحمد الله أن الجميع كان على قدر الثقة وعند حسن الظن”.

وضمن العين التأهل إلى دور الـ16 في حين يتنافس الأهلي مع زوباهان على البطاقة الثانية من خلال المواجهة التي تجمع بينهما في الجولة الأخيرة.

وتصدر العين ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط مقابل ثماني نقاط للأهلي وسبع نقاط لزوباهان وثلاث نقاط لبونيودكور.

وتقام الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثامن من أيار/مايو المقبل، حيث يلتقي العين مع بونيودكور على ستاد هزاع بن زايد في العين، والأهلي مع زوباهان على ستاد ثاني بن جاسم في الدوحة.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال شهر أيار/مايو المقبل.