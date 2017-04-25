العين الإماراتي لن يشارك في دوري أبطال العرب

المصدر: إرم نيوز

قال محمد عبيد حماد، المشرف على فريق كرة القدم الأول بنادي العين الإماراتي: إن هناك جوانب فنية وتنظيمية ترتبط ببرنامج الإعداد للموسم الجديد واتساقًا مع الجانب الفني اعتذر النادي عن المشاركة في البطولة العربية.

وتقام البطولة العربية في يوليو المقبل بالإسكندرية، بمشاركة أندية عربية أبرزها الهلال والنصر من السعودية والأهلي والزمالك من مصر والترجي من تونس.

وأكد حماد في تصريحات نقلها حساب النادي الرسمي على تويتر أنه بناءً على تقرير مدرب الفريق زوران ماميتش اعتذر العين عن المشاركة في البطولة العربية كونها لا تخدم برنامجه الإعدادي للموسم الكروي الجديد.

وتابع حماد: “معظم اللاعبين بحاجة للراحة قياسًا بمشاركة الأغلبية في استحقاقات المنتخب ودوري الأبطال والمسابقات المحلية على مدار ثلاثة مواسم متتالية”.

“رشح زوران بعض الأسماء لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد ويمضي العمل حاليًا على استشفاء اللاعبين المصابين وتجهيزهم للموسم القادم”.

وأتم: “قام مدير الفريق، مطر الصهباني بجولة في عدة مناطق في أوروبا لاختيار المكان المناسب لإقامة معسكر الفريق الإعدادي للموسم الكروي القادم”.

وكان العين هو الفريق الإماراتي الوحيد في البطولة، وذكرت تقارير أن النادي البديل قد يكون الأهلي أو الجزيرة.

ونفى علاء عبد العزيز مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة المصري والمنسق العام للبطولة العربية للأندية (دوري أبطال العرب) التي تستضيفها مصر ما تردد عن تقديم فريق العين الاماراتي اعتذارا رسميا عن المشاركة في المسابقة حتى الآن.

وأكد عبد العزيز في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية أن جميع الفرق المشاركة في البطولة أكدت حضورها لمراسم سحب قرعة البطولة بالقاهرة على أن يحضر ممثلوها اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم الذي سيعقد قبل القرعة بـ 24 ساعة والذي سيشهد انتخابات المجلس الجديد على هامشه.

وقال المنسق العام للبطولة “لم تتلق اللجنة المنظمة اي اعتذارات من الفرق المشاركة سواء فريق العين أو غيره حتى الآن لذلك تسير ترتيبات البطولة بصورة طبيعية “.

واختتم المنسق العام للبطولة العربية تصريحاته قائلا “جميع الفرق التي تم اختيارها لخوض دوري أبطال العرب أكدت مشاركتها وغير معقول ان يقوم فريق بإعلان انسحابه في الوقت الذي أكد فيه الجميع حضور القرعة وانتخابات العمومية فدوري أبطال العرب سيقام في موعده ولا تغيير في الفرق المشاركة حتى الآن”.

ومن المقرر أن يشارك في دوري أبطال العرب 12 فريقا وهم “الأهلي والزمالك من مصر، وحسين داي الجزائري، والترجي التونسي، واتحاد الفتح الرباطي المغربي والمريخ السوداني والنصر والهلال من السعودية، والعين الإماراتي، والفيصلي الأردني، ونفط الوسط العراقي، والعهد اللبناني”.

وسيتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 3 مجموعات تقام مبارياتها في القاهرة والإسكندرية ويصعد الأول منها بالإضافة إلى أفضل صاحب مركز ثاني للمُشاركة في نصف النهائي مباشرةً.