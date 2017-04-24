العين الإماراتي يطلب تعديل موعد بطولة الأندية العربية

المصدر: إرم نيوز

طالب نادي العين الإماراتي المسؤولين عن تنظيم البطولة العربية في نسختها الجديدة، والتي من المقرر أن تنطلق للمرة الأولى بعد غياب في يوليو المقبل بمصر بتعديل موعدها لأيام بسبب معسكر الفريق خلال فترة الصيف.

وبحسب قناة أبوظبي الرياضية، فإن النادي ربط مشاركته في البطولة بقرار تعديل الموعد القديم لانطلاقها، دون أن يكشف عن الموعد المناسب له.

وتنطلق البطولة يوم الـ 21 من يوليو وحتى الـ 5 من أغسطس المقبلين وسيحصل البطل فيها على مبلغ تصل قيمته إلى 10 ملايين ريال سعودي.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم كشف عن مشاركة 12 ناديا عربيا في البطولة وهي الأهلي والزمالك من مصر والهلال والنصر من السعودية، والعين الإماراتي والنفط العراقي والفيصلي الأردني، إضافة إلى الأندية التي ستتأهل عبر مرحلة التصفيات.

وتشهد فترة الصيف معسكرات للأندية الإماراتية تقام معظمها في دول أوروبية.

وبحسب أبوظبي الرياضية أيضاً، فقد رشحت مصادر عديدة أندية الأهلي والجزيرة الإماراتيين لمشاركة أحدهما في البطولة بدلا من العين.

ويأمل العين في إنقاذ موسمه الحالي من خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا بعد أن خسر المنافسة على لقب الدوري المحلي وخسر بطولة كأس رئيس الإمارات وكأس الرابطة الإماراتي، ليكون دوري أبطال آسيا الذي نال وصافته الموسم الماضي هو الأمل الوحيد له هذا الموسم.

ويحتاج فريق الجزيرة إلى نقطة واحدة لحسم لقب دوري المحترفين الإماراتي للمرة الثانية في تاريخه حيث يواجه فريق حتا في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة المحلية.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت سابقا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته في أبوظبي فبراير الماضي عن أنه سيتم تقسيم الفرق المشاركة في البطولة إلى 3 مجموعات حيث تضم كل مجموعة 4 فرق يتأهل الأول منها بالإضافة لأفضل فريق يحتل المركز الثاني، حيث ستقام البطولة بنظام القرعة، كما سيتم إجراء قرعة المجموعات في شهر مايو المقبل.

يذكر أن البطولة العربية قد واجهت العديد من الصعوبات قبل أن يتم الإعلان عنها وذلك بعد أن توقفت منذ عام 2009.