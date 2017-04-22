اختيار الحكم الإماراتي إبراهيم المنصوري للمشاركة في كأس العالم الشاطئية 2017

المصدر: إرم نيوز

اختير الحكم الإماراتي إبراهيم المنصوري للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2017.

وتقام البطولة في جزر الباهامس في الفترة الممتدة من 23 من الشهر الجاري ولغاية 8 مايو المقبل.

واختار الاتحاد الدولي الحكم الإماراتي لإدارة مباريات في مونديال الشاطئية بعد المستوى التحكيمي المميز خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث شارك في إدارة مباريات في الدور الأول والدور الثاني في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الخامسة، والتي أُقيمت بمدينة دانانغ الفيتنامية في أكتوبر الماضي، وصولًا لإدارته لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكانت آخر مشاركة تحكيمية للمنصوري في التصفيات الآسيوية لكرة القدم الشاطئية التي أُقيمت في مارس الماضي بجزيرة تيرنغانو الماليزية، بعد اجتيازه اختبارات اللياقة البدنية ضمن حكام النخبة في القارة الآسيوية بجدارة واستحقاق.

وإضافة إلى المنصوري تم اختيار الحكم التونسي الدولي عصام بوصبيح في هذا الحدث الكروي العالمي.