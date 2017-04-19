جوجاك يقود الوحدة لنهائي كأس رئيس الإمارات بعد نهاية مثيرة (فيديو)

المصدر: أبوظبي ـ إرم نيوز

‭ ‬‬سجل بالاش جوجاك هدفًا من ركلة جزاء قبل نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع ليتأهل الوحدة إلى نهائي كأس رئيس الإمارات لكرة القدم بفوزه 1-صفر على الشارقة، اليوم الأربعاء.

واحتسبت ركلة جزاء إثر لمسة يد على المهاجم الفنزويلي جليمن ريفاس بعد ركلة ركنية ليحولها جوجاك لاعب منتخب المجر إلى هدف في نهاية مثيرة.

وينتظر الوحدة مواجهة الفائز من مباراة قبل النهائي الأخرى بين النصر وحتا غدًا الخميس على لقب الكأس.