ولي عهد أبوظبي يكرم محمود الخطيب

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

كرم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، النجم المصري السابق محمود الخطيب، نائب رئيس الأهلي المصري سابقا.

وأكد ولي عهد أبوظبي تقديره لشخص محمود الخطيب وأثنى على برنامج “القاهرة أبوظبي”، الذي يقدمه عبر قناة “أبوظبي” الفضائية.

ومن جانبه، أعرب الخطيب عن تقديره لاستقبال ولي عهد أبوظبي له، مؤكدا أن وجوده في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال برنامج القاهرة أبوظبي، هو أحد المحطات المهمة في تاريخه الرياضي الطويل.

وأشار إلى أن ما يقدمه البرنامج هو صورة من التلاقي والتواصل والأخوة بين مصر والإمارات، مؤكدا أن البرنامج جهد يمد مزيد من جسور التلاقي بين الشعبين بما يخدم الرياضة، كما يعمل على ترسيخ المفاهيم السامية للرياضة بشكل عام.

ويحظى محمود الخطيب منذ بداية مشاركته في البرنامج الأسبوعي القاهرة أبوظبي الذى يقدم على قناتي أبوظبي الرياضية وقناة أون سبورت المصرية في نفس الوقت بحفاوة رسمية وشعبية كبيرة في الإمارات تقديرا لما قدمه عبر تاريخه الكروي الحافل.

وسجل الخطيب “بيبو” مسيرة مذهلة مع منتخب مصر والنادي الأهلي منذ بداية مسيرته مع الفريق الأول بالأهلي في تشرين أول/اكتوبر 1972.

وشارك بيبو خلال مسيرته الكروية في 266 مباراة منها 199 مباراة في الدوري و18 مباراة في كأس مصر و29 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري و20 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وسجل 154 هدفا على مستوى جميع المسابقات بواقع 108 هدفا في الدوري وتسعة أهداف في كأس مصر و36 هدفا في بطولات أفريقيا، بالإضافة إلى 27 هدفا مع منتخب مصر ما بين مباريات رسمية وودية.

الخطيب هو اللاعب المصري الوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية عام 1983، وهي الجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في أفريقيا.